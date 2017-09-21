МИНСК, 22 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына "безумцем" и сказал, что он подвергнется "ранее невиданным испытаниям".

В сообщении лидера США в Twitter говорится, что Ким Чен Ын "очевидно, безумец, который не возражает против убийств своих людей или их гибели от голода". Также он добавил, что Ын "подвергнется ранее невиданным испытаниям".

Накануне американский президент сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, которые ведут торговлю с КНДР. По данным Белого дома, новые санкции коснутся любого, кто поставляет в Северную Корею технологии или представляет этой стране какие-либо услуга.

Кроме того, Дональд Трамп во время выступления с трибуны ООН заявил, что Соединенным Штатам не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать США.

В пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал высказывания Трампа "сумасшедшим бредом". Самого президента он считает "маразматиком". Ын пообещал "принять самые жестокие в истории контрмеры".

В Нью-Йорке министр иностранный дел Северной Кореи Ли Ен Хо сообщил журналистам, что, предположительно, ответными мерами на речь президента США может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

Эксперты считают, что радиация от подобного взрыва над Тихим океаном может достичь всех континентов.

"Выпадение радиоактивных осадков возможно на всех континентах, но прежде всего в Японии и Японском море, так как основной перенос воздушных масс идет с запада на восток", — цитирует слова руководителя климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина агентство РИА Новости .

По словам специалиста, проявление радиации может быть зафиксировано в самых неожиданных местах — это зависит от розы ветров и направления течений.