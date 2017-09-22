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Беларусь выступит в ООН против разработки оружия массового уничтожения
22.09.2017 20:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Беларусь намерена инициировать в ООН резолюцию по недопущению разработки оружия массового уничтожения, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
"Мы видим, что есть предпосылки для того, чтобы мир втянулся в новую гонку вооружений. Мы не хотели бы очередной гонки вооружений, которая будет иметь опустошительные последствия, в первую очередь для малых и средних государств", — сказал министр в интервью радио ООН, текст которого размещен на сайте МИД.
Он добавил, что мир и стабильность — главные условия для развития экономики и государства в целом.
Макей отметил, что Беларусь намерена внести свой вклад в нераспространении гонки вооружений.
"Мы планируем инициировать резолюцию в рамках Первого комитета по недопущению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что Минск всегда остается сторонником диалога между конфликтующими сторонами.
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Конфликтующие стороны должны решать свои проблемы с помощью диалога, считает министр иностранных дел Беларуси.
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