Беларусь выступит в ООН против разработки оружия массового уничтожения

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Беларусь намерена инициировать в ООН резолюцию по недопущению разработки оружия массового уничтожения, заявил глава МИД республики Владимир Макей.



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"Мы видим, что есть предпосылки для того, чтобы мир втянулся в новую гонку вооружений. Мы не хотели бы очередной гонки вооружений, которая будет иметь опустошительные последствия, в первую очередь для малых и средних государств", — сказал министр в интервью радио ООН, текст которого размещен на сайте МИД.

Он добавил, что мир и стабильность — главные условия для развития экономики и государства в целом.

Макей отметил, что Беларусь намерена внести свой вклад в нераспространении гонки вооружений.

"Мы планируем инициировать резолюцию в рамках Первого комитета по недопущению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Минск всегда остается сторонником диалога между конфликтующими сторонами.