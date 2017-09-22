Учения «Запад-2017» в СМИ: чем нас зря пугали и почему пора успокоиться

Завершились учения «Запад-2017». Еще рано говорить о том, что страшные предсказания американских, балтийских и украинских военных и политиков не сбылись. Но «раздувание огня» вокруг темы учений, пристальное внимание СМИ всего мира к ним свидетельствуют о том, что Европа и Америка напуганы. Или с чего тогда такие беспокойство и ажиотаж? К сожалению, страх перед угрожающими «пророчествами» поселился и в аудитории белорусских медиа. Посмотрим, как белорусская сторона отвечала на все удары и вызовы, чтобы измерить градус доверия и снять нависшие вопросы.

Учения могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией, «симулируются наступательные действия против Польши и балтийских стран».

Президент Беларуси, говоря об итогах учений, подчеркнул, что «совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией в проведении учений не направлены против третьих стран и служат исключительно защите наших национальных интересов». Александр Лукашенко во время выступлений перед белорусским народом часто говорит, что Беларусь – это страна, которая защищается, а не угрожает. И, по его мнению, это единственно возможная идеологическая составляющая.

Отсутствие угрозы для западных государств подтвердил и Министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Расположение войск пояснил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Олег Белоконев: «При определении районов практических действий войск, чтобы исключить напряженность в отношениях с соседними странами, нами сознательно было отдано предпочтение полигонам, находящимся на значительном удалении от Государственной границы. Зона конфликта расположена в пределах реальных границ Республики Беларусь».

В то же время начальник генштаба привел данные сил, расположенных по ту сторону Государственной границы Беларуси, что вообще вызывает недоумение в том, почему белорусско-русские военные должны старательно оправдывать свои действия перед наблюдателями и СМИ. Например, в Польше развернута танковая бригада США. У западных границ Союзного государства (в странах Балтии и в Польше) созданы передовые командные центры НАТО, с 25 до 40 тысяч человек увеличена численность сил первоочередного задействования НАТО, четыре батальонные тактические группы блока приведены в полную оперативную готовность. На территории сопредельных с Республикой Беларусь государств-членов НАТО строятся хранилища для вооружения и военной техники. Совершенствуется аэродромная сеть. Развивается логистическая инфраструктура, которая может позволить переброску значительных контингентов войск альянса в кратчайшие сроки. Активно проводятся учения НАТО, где отрабатываются и вопросы применения войск в непосредственной близости от Государственной границы Республики Беларусь».

Россия задействует 4 тыс. железнодорожных вагонов, т.е. подвижного состава предусмотрено больше, чем нужно для транспортировки официально объявленных Россией сил.

Только ленивые СМИ не прикидывали и не подсчитывали, почему такая сумма получается и для чего столько вагонов понадобилось русским военным. На запрос редакции «Новой газеты» Министерство обороны РФ ответило: 2000 вагонов туда и 2000 – обратно, что соизмеримо с ранее проходившими учениями «Запад-2009» и «Запад-2013». Соотнесем это с тем, что вагоны бывают разные: грузовые, пассаж2ирские (известно, что на учения прибыло около 3000 русских военнослужащих) и платформы для техники. Кроме того, оборудование для размещения личного состава и кухня. Как сообщил осведомленный источник, российские военные даже хлеб пекли себе сами. Значит, все свое вожу с собой, оттого и столько вагонов.

Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций, т.е. не выведет свои войска либо выведет только их часть. Как следствие – оккупация либо аннексирование Беларуси, втягивание ее в вооруженный конфликт.

Здесь можно полагаться на слова главы белорусского государства: «Все войска, принимавшие участие в учениях "Запад-2017", отбудут в места своей постоянной дислокации. Такие гарантии уже давались многократно». Российские военные должны покинуть белорусскую территорию, увезти все свои танки, оборудование и кухню до 30 сентября.

Решение проводить совместные учения вооружённых сил двух стран один раз в два года было принято главами Беларуси и России ещё в 2009 году.

Нарушение международных договоренностей. Прозрачность действий слабая и недостаточная?

Беларусь, где и разворачиваются военные действия сценария учений, пригласила наблюдателей из крупнейших международных организаций - ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ. А также из военно-дипломатических корпусов зарубежных стран (они приезжали и смотрели). Министерство обороны Республики Беларусь провело брифинг по вопросам его проведения с представителями средств массовой информации. Всем наблюдающим и журналистам был предоставлен сценарий действий, все они смотрели на происходящее с одной смотровой площадки.

И это не смотря на то, что численность участвующих войск, вооружения и военной техники не превышает тот уровень, который установлен Венским документом 2011 года, и не подлежит обязательному наблюдению.

На встрече с белорусскими журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также пояснял, что Россия делает «все, что необходимо делать для поддержания нормальной атмосферы в Европе, для укрепления доверия, для недопущения обострения ситуации, недопущения нагнетания каких-то конфронтационных тенденций», несмотря на развертывание инфраструктуры НАТО у самых границ Союзного государства .

Кстати, представитель НАТО на учениях "Запад-2017" Томас Вестерман похвалил открытость Министерства обороны Беларуси: и за приглашение на добровольной основе наблюдателей на учения "Запад-2017", и за приглашение представителей НАТО.

Вероника Алексеева

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