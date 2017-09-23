ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые угрозы: Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой"

24.09.2017 12:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в ночь на воскресенье продолжил "перебранку" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Новые угрозы: Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой"
© REUTERS/ Lucas Jackson
Трамп пригрозил лидеру КНДР "невиданными испытаниями"

Глава МИД КНДР, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что ответом на угрозу со стороны "тиранов" должен стать "ядерный молоток правосудия". Также он пригрозил Трампу последствиями за его высказывания о стране и назвал его слова о Ким Чен Ыне оскорблением.

Глава США назвал лидера КНДР "человеком-ракетой" и пригрозил ему в сообщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter.

"Только что слушал речь министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, долго они тут не пробудут!" — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп с трибуны на сессии Генассамблеи ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением с угрозой "укротить" Трампа огнем.

В субботу стало известно, что американские бомбардировщики пролетели вдоль побережья КНДР, чтобы продемонстрировать военные возможности США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На это этой неделе Соединенные Штаты ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Парламентские выборы в Германии: открылись избирательные участки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика