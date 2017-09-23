МИНСК, 24 сен — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в ночь на воскресенье продолжил "перебранку" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Глава МИД КНДР, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что ответом на угрозу со стороны "тиранов" должен стать "ядерный молоток правосудия". Также он пригрозил Трампу последствиями за его высказывания о стране и назвал его слова о Ким Чен Ыне оскорблением.

Глава США назвал лидера КНДР "человеком-ракетой" и пригрозил ему в сообщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter.

"Только что слушал речь министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, долго они тут не пробудут!" — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп с трибуны на сессии Генассамблеи ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением с угрозой "укротить" Трампа огнем.

В субботу стало известно, что американские бомбардировщики пролетели вдоль побережья КНДР , чтобы продемонстрировать военные возможности США.