|
Новые угрозы: Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой"
24.09.2017 12:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп в ночь на воскресенье продолжил "перебранку" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
© REUTERS/ Lucas Jackson
Глава МИД КНДР, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что ответом на угрозу со стороны "тиранов" должен стать "ядерный молоток правосудия". Также он пригрозил Трампу последствиями за его высказывания о стране и назвал его слова о Ким Чен Ыне оскорблением.
Глава США назвал лидера КНДР "человеком-ракетой" и пригрозил ему в сообщении, опубликованном на официальной странице Трампа в Twitter.
"Только что слушал речь министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, долго они тут не пробудут!" — говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп с трибуны на сессии Генассамблеи ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением с угрозой "укротить" Трампа огнем.
В субботу стало известно, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На это этой неделе Соединенные Штаты ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии