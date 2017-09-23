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Оппонент Мэй: премьер-министр может покинуть пост через полгода

24.09.2017 12:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Представитель лейбористской партии Великобритании Эндрю Гвинн считает, что премьер-министр Тереза Мэй может оставить свой пост через полгода.

Причину он видит в обострении противоречий внутри консервативной партии, вызванных Brexit. Он уверен, что когда придется принимать решения в ходе переговоров с ЕС по выходу из организации, коалиция может распасться.

"Коалиция может распасться через полгода. Если не будет прогресса (в переговорах), они могут выступить против Мэй", — заявил Гвинн в интервью The Telegraph.

Барнье прокомментировал речь Терезы Мэй по поводу Brexit.

"Совершенно очевидно, что Тори в полном замешательстве в вопросе Европы… Политическая проблема заключается в том, что с чем бы они ни вернулись из Брюсселя, существует группа парламентариев-консерваторов, для которых это (соглашение) покажется слишком суровым, и аналогичная группа, которая расценит его как полную капитуляцию перед ЕС", — заключил политик.

В 2016 году в Соединенном Королевстве прошел референдум, по результатам которого 51,89% от пришедших на избирательные участки проголосовали за выход Королевства из Евросоюза, однако теперь государству необходимо выплатить 40 миллиардов долларов ЕС за этот шаг.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель лейбористов Эндрю Гвинн считает, что Brexit обострил разногласия в среде консерваторов слишком сильно.

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