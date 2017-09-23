Выборы в Германии: немцев больше волнует терроризм, чем беженцы

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Немецкие обозреватели сходятся в одном — по итогам выборов Ангела Меркель и партия Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз останутся во главе немецкого Бундестага, побороться с ней может СДПГ, а вот кто будет третьим — правая партия "Альтернатива" или левые — пока непонятно.

Выборы в парламент Германии проходят один раз в четыре года.

С кем придется дружить Меркель

Главным конкурентом коалиции ХДС/ХСС несколько выборов подряд была Социал-демократическая партия Германии, которую возглавляет Мартин Шульц (ее в прошлом возглавлял Герхард Шредер). Но если на выборах 2005 года разница в голосах между ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель и СДПГ во главе со Шредером была незначительной (35,2% голосов против 34,2%), а борьба партий — интересной, то в дальнейшем социал-демократы начали терять позиции.



© Sputnik/ Григорий Сысоев Парламентские выборы в Германии: открылись избирательные участки

В выборах 2009 года ХДС/ХСС получили 33,8% голосов, а Социал-демократическая партия Германии только 23%. В итоге в правящую коалицию вошли христианские демократы и Свободная демократическая партия Германии, а социал-демократы в парламенте остались в меньшинстве.

В 2013 году СДПГ вновь уступили партии Меркель, причем с большим отрывом, но вот на этот раз СвДП не сумели набрать достаточно голосов, чтобы пройти в парламент, и партии Меркель пришлось уговаривать СДПГ войти в коалицию.

И в этом году, по прогнозам обозревателей, СДПГ займет второе место, но в 2017-м важно, кто станет третьим — результат борьбы определит, кто войдет в коалицию с христианскими демократами, которые на этот раз вряд ли сумеют набрать больше 50% (опросы не оценивают шансы партии Меркель выше чем на 40%). Эксперты предполагают, что будет выбран вариант "большой коалиции" — объединения ХДС/ХСС с социал-демократами, как в 2005 году. Тогда главной оппозиционной партией в парламенте станет та, которая займет третье место. Но также возможно, что в коалицию позовут зеленых или СвДП, если они наберут достаточно голосов, и тогда главными оппозиционерами станут социал-демократы.

Есть и еще один вариант, по мнению экспертов, маловероятный: коалиция социал-демократов с зелеными, левыми или либералами. Впрочем, о коалициях можно говорить, когда закроются избирательные участки.

Войдут ли "правые" в парламент

"Альтернативе для Германии" опросы недельной давности обещали 10% голосов выборщиков, это сулит ей четвертое место после правящей сейчас партии Меркель, СДПГ и левых. Но уже вчера цифры "Альтернативы" улучшились — согласно исследованию, проведенному по заказу газеты Bild за день до выборов, за нее готовы были проголосовать 13% избирателей.

Среди заявлений лидеров "Альтернативы" немало радикальных — так, например, лидер партии в земле Тюрингии Бьорн Хоэке назвал памятник жертвам "Холокоста" памятником "стыда" и призвал немцев отбросить вину за преступления времен войны. Конкурент "Альтернативы" лидер СДПГ Мартин Шульц недавно назвал партию "позором для Германии". К слову, со "стыдливостью" связана еще одна интрига выборов: политобозреватели утверждают, что многим немцам неловко открыто признавать, что они поддерживают "Альтернативу для Германии". Но вот в кабинке для голосования, отбросив неловкость, они могут высказаться в ее пользу.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий Парламентские выборы в Германии

Впрочем, главный лозунг "Альтернативы для Германии" — ограничение миграции, а опросы показали, что тема нелегальных мигрантов уже куда меньше беспокоит немцев, да и сама Меркель в своей риторике стала жестче. Недавно канцлер выступила за полный запрет ношения хиджаба в общественных местах. Так что отдавать свой голос за правую партию только потому, что те обещают ограничить приток мигрантов, у немцев уже нет повода. Но хоть социологи пророчат партии примерно 10% голосов выборщиков, председатель "Альтернативы для Германии" в федеральной земле Саксония-Анхальт Андре Поггенбург считает, что по стране есть шансы набрать до 15% голосов, а в землях восточной Германии — до 20%.

Когда ждать результатов

Избирательные участки начали работу в 8:00 и закроются в 18:00. Примерно в это же время появятся результаты экзитполов, которые обычно достаточно точно отражают исход голосования выборщиков.