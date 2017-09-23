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Трамп пригрозил Ким Чен Ыну, что скоро его не будет

24.09.2017 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и пригрозил, что долго он не протянет, сообщает Sputnik.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН фактически процитировал обращение главы КНДР к президенту США, в котором Ким Чен Ын назвал хозяина Белого дома "психически больным" человеком с манией величия. По словам северокорейского дипломата, Трампу опасно доверять "ядерную кнопку".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп в Twitter.

Сегодня Северокорейское информагентство DPRK Today опубликовало серию снимков и видеоколлажей, на которых ракеты КНДР "уничтожают" американские бомбардировщики и авианосец "Карл Винсон".

На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить"КНДР. Он также придумал прозвище Ким Чен Ыну, назвав его с трибуны ООН "человеком-ракетой", который выполняет миссию самоубийцы. Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением, в котором грозил "укротить Трампа огнем". 

 
Теги: Минск
 
 
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С момента старта Генассамблеи ООН продолжается заочная полемика между американским и северокорейским лидерами, в ходе которой главы государств не пренебрегают...

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