Трамп пригрозил Ким Чен Ыну, что скоро его не будет

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и пригрозил, что долго он не протянет, сообщает Sputnik.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН фактически процитировал обращение главы КНДР к президенту США, в котором Ким Чен Ын назвал хозяина Белого дома "психически больным" человеком с манией величия. По словам северокорейского дипломата, Трампу опасно доверять "ядерную кнопку".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп в Twitter.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

Сегодня Северокорейское информагентство DPRK Today опубликовало серию снимков и видеоколлажей, на которых ракеты КНДР "уничтожают" американские бомбардировщики и авианосец "Карл Винсон".

На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить"КНДР. Он также придумал прозвище Ким Чен Ыну, назвав его с трибуны ООН "человеком-ракетой", который выполняет миссию самоубийцы. Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением, в котором грозил "укротить Трампа огнем".