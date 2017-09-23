|
Лидеры так не поступают: Трамп поссорился с баскетболистами
24.09.2017 18:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не поладил с лучшей командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошлого сезона "Голден Стэйт Уорриорз"
Непонимание между президентом и баскетболистами началось во время
Пока баскетболисты обсуждали, стоит ли идти в Белый Дом, Трамп в своем Twitter написал, что отменяет приглашение для одного из баскетболистов, который выражал нежелание встретиться с президентом. Трамп подчеркнул, что приглашение в Белый дом — особая честь, и для тех, кто отказывается от нее, глава государства аннулирует предложение.
Карри в интервью Washinghton Post осудил Трампа за такую реакцию, заявив, что "настоящие лидеры так не поступают".
Команда согласилась с нежеланием президента встречаться с одним из ее представителей и отказалась от визита в полном составе.
"Хотя мы намеревались провести командное собрание по этому поводу как можно скорее, мы принимаем слова Трампа и понимаем, что мы не приглашены в Белый дом. Вместе с тем мы верим, что нет ничего более американского, нежели право граждан США свободно высказывать свое мнение по любому вопросу, который имеет для них принципиальное значение. Мы очень разочарованы, что нам не представилась возможность высказать наше мнение и провести открытый диалог. Во время посещения Вашингтона в феврале следующего года мы намерены отпраздновать свободу, равенство и право выбора — ценности, которые являются важнейшими для "Голден Стэйт" как для баскетбольного клуба", — говорится в официальном заявлении команды, опубликованном на
Карри в 2015 и 2017 годах становился чемпионом NBA в составе Golden State Warriors, в 2015 и 2016 годах признавался MVP лиги — самым ценным игроком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планировалось, что чемпионы НБА подарят Трампу майку клуба с его фамилией.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии