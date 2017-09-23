Лидеры так не поступают: Трамп поссорился с баскетболистами

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не поладил с лучшей командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошлого сезона "Голден Стэйт Уорриорз"

Непонимание между президентом и баскетболистами началось во время событий в Шарлоттсвилле . Команда не одобрила реакцию президента на происходящее, один из баскетболистов Стефен Карри заявил, что хоть всю карьеру посвятил стремлению однажды побывать в Белом доме, готов отказаться от своей цели, так как не хочет встречаться с президентом.

Пока баскетболисты обсуждали, стоит ли идти в Белый Дом, Трамп в своем Twitter написал, что отменяет приглашение для одного из баскетболистов, который выражал нежелание встретиться с президентом. Трамп подчеркнул, что приглашение в Белый дом — особая честь, и для тех, кто отказывается от нее, глава государства аннулирует предложение.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.

Карри в интервью Washinghton Post осудил Трампа за такую реакцию, заявив, что "настоящие лидеры так не поступают".

Команда согласилась с нежеланием президента встречаться с одним из ее представителей и отказалась от визита в полном составе.

"Хотя мы намеревались провести командное собрание по этому поводу как можно скорее, мы принимаем слова Трампа и понимаем, что мы не приглашены в Белый дом. Вместе с тем мы верим, что нет ничего более американского, нежели право граждан США свободно высказывать свое мнение по любому вопросу, который имеет для них принципиальное значение. Мы очень разочарованы, что нам не представилась возможность высказать наше мнение и провести открытый диалог. Во время посещения Вашингтона в феврале следующего года мы намерены отпраздновать свободу, равенство и право выбора — ценности, которые являются важнейшими для "Голден Стэйт" как для баскетбольного клуба", — говорится в официальном заявлении команды, опубликованном на сайте НБА .

Карри в 2015 и 2017 годах становился чемпионом NBA в составе Golden State Warriors, в 2015 и 2016 годах признавался MVP лиги — самым ценным игроком.