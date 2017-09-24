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С кем победительница Меркель собирается формировать правительство

24.09.2017 22:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что партийный блок ХДС/ХСС намерен сформировать правительство, сообщает Sputnik.

С кем победительница Меркель собирается формировать правительство
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
Шульц признал поражение на выборах в Германии

24 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. Данные exit poll свидетельствуют, что партийный альянс ХДС/ХСС во главе Меркель набрал 32,5% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%. Официальные итоги выборов будут подведены через две недели.

"Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может", — заявила Меркель.

Канцлер Германии призналась, что рассчитывала на лучший результат.

Глава немецкого правительства не назвала возможных коалиционных партнеров для ХДС/ХСС, заявив, что обсудит все с другими партиями "в спокойном режиме". Вместе с тем, Меркель уточнила, что есть два варианта.

В свою очередь, глава МВД ФРГ Томас де Мезьер выразил мнение, что переговоры по коалиции между альянсом ХДС/ХСС с "Зелеными" и либералами СвДП будут сложными. По его мнению, в финансовой и миграционной политике у ХДС/ХСС есть общие позиции с СвДП, но, что касается "Зеленых", то "все сложно".

Напомним, после закрытия избирательных участков и публикации первых данных exit poll Шульц признал свое поражение и объявил об уходе СДПГ в оппозицию.

На прошлых выборах блок ХДС/ХСС объединился в коалицию с СДПГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные СМИ полагают, что после ухода в оппозицию СДПГ у Меркель не так много вариантов коалиции.

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