Кадыров приедет в Беларусь: хотел бы обнять Батьку

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Глава Чеченской Республики мечтает пожать руку и обнять президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает телеканал ОНТ.



© Sputnik/ Саид Царнаев Что Кадыров обсудит с властями Беларуси?

В понедельник, 25 сентября, в Минск прибудет официальная делегация Чеченской Республики во главе с Кадыровым .

"Я очень хочу приехать в Беларусь. Моя мечта — пожать руку и сказать слова благодарности вашему президенту — Батьке — и обнять его", — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что очень уважает белорусского президента. По словам Кадырова, ему нравится политика Лукашенко к отношении Запада и Европы. "Нравится, как он держит порядок в государстве, как он руководит, как он командует", — сказал он.

Кроме того, Кадыров обратил внимание на отношения Минска и Москвы. "Я считаю, что Лукашенко и Путин — это мудрые и сильные люди. Конечно, у всех людей бывают недопонимания. Они найдут общий язык. Беларусь и Россия всегда будут союзными государствами", — заключил он.

В рамках встречи стороны поднимут вопросы двустороннего взаимодействия, углубления промышленной кооперации, увеличения поставок белорусской техники и продуктов в Чечню, а также привлечение белорусских специалистов к строительству ряда объектов в ЧР.