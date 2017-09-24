МИНСК, 24 сен — Sputnik. Лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц признал поражение на выборах в Германии, сообщает Sputnik.

Голосование на выборах в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, прошло в Германии. Избирательные участки уже закрылись, и начался подсчет голосов. По первым данным exit poll, лидирует на выборах с 32,5% партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Второе место у СДПГ — 21%, третье — у ультраправой партии "Альтернатива для Германии", получившей 13%, четвертое — у "Свободных демократов" (10%), по 9% набрали "Левые" и "Зеленые".

"Мы не достигли цели, поставленной на выборах. Мы проиграли выборы", — заявил Шульц, выступая перед однопартийцами.

По его словам, 24 сентября стало "тяжелым и горьким днем" для немецкой социал-демократии.

Кроме того, лидер СДПГ выразил обеспокоенность высокими результатами "Альтернативы для Германии".

В свою очередь, глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман заявил, что партия не будет участвовать в коалиции в парламенте и намерена уйти в оппозицию.

Интересно, что ни одна из партий на выборах в парламент Германии не набрала большинства, необходимого для формирования правительства.

Порог для прохождения партий в парламент составляет 5%. Сейчас правительство Германии работает над формированием коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. На выборах 2013 года блок ХДС/ХСС набрал 41,5% голосов и также объединился в коалицию с СДПГ.