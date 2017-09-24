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Ультраправую AfD активно поддержали в большинстве земель экс-ГДР

25.09.2017 09:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik.  Явка на выборах в бундестаг в Германии в этот раз оказалась выше, чем четыре года назад. В воскресенье вечером на участки пришли 76,2%, тогда как  в 2013 году голосовали  71,5%  избирателей, сообщил журналистам утром в понедельник председатель Федеральной избирательной комиссии Дитер Заррайтер.

Глава ЦИК подтвердил данные экзит-поллов, лишь уточнил количество голосов отданных за партии: первое место занял блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, который  получил 33% голосов, на втором место оказалась Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов. С третьем результатом — в 12,6% — в Бундестаг проходит правая "Альтернатива для Германии".

Такого давно не было

Аналитики отмечают, что таких низких результатов правящий блок ХДС/ХСС не показывал с 1949 года. А социал-демократы и вовсе не набирали никогда таких низких процентов.

Однако главными ньюсмейкерами этих выборов стала молодая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), набравшая популярность в последние годы за счет  критики интеграционной и миграционной политики Меркель. В отношении этой партии порой звучат крайне резкие оценки, ее называют ультраправой.  Аналитики подчеркивают, что со времен нацисткой Германии в немецком парламенте не было сил проповедующих ксенофобские идеи.

Любопытно, что AfD активно поддержали в землях бывшей ГДР. Практически во всех землях восточной Германии "Альтернатива" заняла второе место. Исключение составили лишь Берлин, где "Альтернативу" задвинули на пятое место и Саксония, где она оказалась на первом, цитирует ЦИК агентство РИА Новости.

Один и лидеров  AfD Александр Гаулянд, празднуя триумфальную победу, заявил сторонникам, что партия намерена "вернуть контроль над страной народу".

Малые партии усиливают влияние

Количество мест в бундестаге будет увеличено до 709. Лидеры гонки ХДС/ХСС и СДПГ сокращают фракции, зато малые партии увеличивают свое представительство.

Альянс ХДС/ХСС теряет 65 кресел и получает в общей сложности 246 мест. У СДПГ 153, а раньше было — 193.

"Альтернатива для Германии" получила возможности провести в бундестаг  94 депутата. У Свободной демократической партии, которая снова вернулась в парламент,  80 мест, у "Левых" —  69 мандатов. Увеличили свое представительство в бундестаге и "Зеленые"  — до 67 (ранее было 63).

Самой большой интригой нынешних выборов остается вопрос, с какими силами будет консолидироваться  Ангела Меркель при формировании правительства.

Глава СДПГ Мартин Шульц уже объявил, что его партия уходит в оппозицию. Оппозиционной станет  и фракция AfD.

Самым реальным вариантом может стать  так называемая "Ямайка"  — альянс блока ХДС/ХСС (партийный цвет-черный), свободных демократов (жельтый) и "Зеленых".

Меркель по итогам выборов призналась, что надеялась на лучший результат, но твердо заявила, что блок ХДС/ХСС намерен сформировать правительство, хотя пока и не назвала партнеров, с которыми намерена обсудить эти вопросы.

"Зеленые" и Свободные демократы уже заявили, что открыты к переговорам.

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкий ЦИК огласил первоначальные данные выборов в бундестаг: явка оказалась выше, чем четыре года назад, лидерство народных партий сохраняется, хотя позиции...

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