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Лукашенко предлагает Кадырову развивать производственную кооперацию

25.09.2017 10:11 — Новости Политики | БелТА  
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25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Развитие производственной кооперации должно стать ключевой темой сотрудничества Беларуси и Чеченской Республики Российской Федерации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевой темой двустороннего взаимодействия должна стать производственная кооперация, убежден Александр Лукашенко. Это наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, которая позволяет обеспечить потребности регионального рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Развитие производственной кооперации должно стать ключевой темой сотрудничества Беларуси и Чеченской Республики...

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