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Кадыров: на Кавказе любят и уважают Лукашенко

25.09.2017 10:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сент — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Чеченскую Республику, заявив, что на Кавказе белорусского  резидента любят и уважают.

"Я мечтал о встрече с вами. Вас сильно любят и уважают на Кавказе за вашу однозначную позицию", — заявил Кадыров, встречаясь в Минске с Лукашенко. Кадыров подчеркнул, что Беларусь и Чечню связывают дружеские отношения, и данная встреча позволит положить начало более активному экономическому сотрудничеству.

Кадыров: на Кавказе любят и уважают Лукашенко
© REUTERS/ Василий Федосенко
Лукашенко предложил Кадырову реализовать ряд совместных проектов

Кадыров, обращаясь к главе государства, сказал, что когда в Чечне узнали, что он едет в Минск, молодые граждане республики и старейшины "просили передать вам (Лукашенко — Sputnik) привет".

Он также пригласил Лукашенко посетить Чечню, отметив, что в стране безопасно, наведен порядок, республику посещает большое количество туристов из разных стран мира. "Если вы приедете, то это будет самым большим праздником", — подчеркнул Кадыров.

"Наши" чеченцы

В свою очередь президент Лукашенко не скрывал, что рад встрече с главой Чечни. "Слава Богу, что доехали. Надеемся, что Беларусь не чужая для вас земля", — сказал белорусский лидер, обращаясь к Кадырову.

"Очень рад познакомиться ближе, не заочно. Думаю, что вам понравится в Беларуси", — сказал белорусский лидер и пригласил Кадырова посетить страну не только в рамках официального визита.

При этом он подчеркнул, что Беларусь во все времена была гостеприимным домом для многочисленных советских народов. По словам Лукашенко, гостеприимство является визитной карточкой Беларуси.

Президент отметил, что в Беларуси проживает много чеченцев. "У нас никогда не было проблем. Это уже наши чеченцы", — сказал глава государства и вспомнил ситуацию, когда польская сторона отказалась принять чеченских мигрантов, и им пришлось какое-то время задержаться в Беларуси. По словам президента, белорусская сторона оказала помощь чеченским гражданам. Белорусский лидер с теплотой вспомнил о том, что некоторые чеченские семьи тогда назвали родившихся мальчиков Александрами.

Приглашая чеченскую сторону к сотрудничеству в экономической сфере, Лукашенко отметил надежность белорусских партеров. "Нам важен надежный партнер. И вы можете не сомневаться, в наших компаниях, вас не обманут", — сказал Лукашенко. При этом он привел пример о том, что Беларусь столкнулась с ситуацией, когда из-за недобросовестности российских коммерсантов страна потеряла миллионы долларов. "Сто миллионов долларов потеряли из-за непорядочности бизнесменов", — сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что питает теплые чувства к Кавказу и давно хотел там побывать.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Глава Чечни передал привет белорусскому лидеру от чеченских старейшин и молодежи и предложил ему совершить ответный визит в республику.

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