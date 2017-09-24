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Лукашенко: Беларусь по-братски строит отношения с представителями многонациональной России

25.09.2017 11:04 — Новости Политики | БелТА  
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25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь по-братски строит отношения с представителями многонациональной России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой Чеченской Республики Российской Федерации Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы по-братски строим свои отношения с представителями многонациональной России. И на сегодняшний день мы видим очень серьезные тенденции к углублению наших отношений", - заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что если бы Беларусь не развивала сотрудничества с регионами России, то не было вообще белорусско-российских отношений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь по-братски строит отношения с представителями многонациональной России. Об этом Президент Беларуси...

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