Лукашенко: Беларусь по-братски строит отношения с представителями многонациональной России

25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь по-братски строит отношения с представителями многонациональной России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой Чеченской Республики Российской Федерации Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы по-братски строим свои отношения с представителями многонациональной России. И на сегодняшний день мы видим очень серьезные тенденции к углублению наших отношений", - заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что если бы Беларусь не развивала сотрудничества с регионами России, то не было вообще белорусско-российских отношений.-0-