Лукашенко предлагает Кадырову развивать производственную кооперацию

25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Развитие производственной кооперации должно стать ключевой темой сотрудничества Беларуси и Чеченской Республики Российской Федерации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевой темой двустороннего взаимодействия должна стать производственная кооперация, убежден Александр Лукашенко. Это наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, которая позволяет обеспечить потребности регионального рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места.

"Я очень вас поддерживаю, вы молодцы, что ориентированы именно на высокие технологии - это завтрашний день. Если бы вы ориентировались на сегодня - через год-два были бы в хвосте, а так замахнулись на очень серьезные проекты, и мы готовы участвовать, искать свое место в них", - заявил Президент.

Глава государства отметил возможности расширения кооперации с учетом запуска в Чеченской Республике автомобильного производства. "У нас есть предприятия, которые имеют опыт сотрудничества с Россией, допустим, "Автокомпоненты". Мы можем сотрудничать с вами. Конечно, вы можете эти автокомпоненты, откровенно говоря, купить в любой стране, с любым бизнесменом договориться. Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность. У нас государство отвечает за подобные вещи", - сказал он.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что наличие обязательного партнера - немаловажный вопрос. Например, Беларусь, сотрудничая с непорядочными бизнесменами, потеряла сотни миллионов долларов. "С вами у нас нет проблем, потому что у вас государственная структура имеет сильную власть, очень сильное влияние на все секторы. Точно так же и у нас", - добавил Президент.

Он предложил развивать взаимодействие в машиностроении, в этой сфере Беларусь была ведущей республикой еще во времена Советского Союза. Перспективной отраслью является и нефтехимическая промышленность. "Можем предложить свои услуги, если вы еще глубоко занимаетесь вопросами добычи нефти, переработки. Наша компания "Белоруснефть" работает во многих частях мира", - констатировал глава государства.

Особое внимание было обращено на производство пассажирской и коммунальной техники. "Посмотрите - если вам понравится, попробуйте и у себя. Можем создать совместное производство и с вами производить эту технику", - заметил Александр Лукашенко.

Белорусские специалисты также могут подключиться к развитию в Чеченской Республике сельского хозяйства и деревни в целом. "Кавказ всегда славился уровнем развития села. Я уверен, на Кавказе село всегда будет существовать, будет жить. Может, что-то вы найдете и у нас полезное", - добавил Президент.

Отдельное внимание следует уделить развитию туризма, считает глава государства.

"Мы для вас абсолютно открыты: смотрите, изучайте. Что-то нам подскажете, что-то мы вам подскажем. Но этот визит должен быть началом доброго сотрудничества с вашим регионом", - подытожил Александр Лукашенко.-0-