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Парламентарии соберутся на осеннюю сессию 2 октября
25.09.2017 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва соберутся на первое заседание осенней парламентской сессии 2 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского парламента.
Там отметили, что в ходе осенней сессии народные избранники планируют рассмотреть около 60 законопроектов. В их числе будет и пакет законопроектов о бюджете на 2018 год и о поправках в Налоговый кодекс. Кроме того, будет рассмотрен блок законопроектов экономической направленности. В частности, депутаты рассмотрят и, как ожидается, примут проекты законов о несостоятельности и банкротстве, поправки в законы "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", "О кредитных историях", "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", изменения в законы "О ветеранах", "О защите прав потребителей", "О физической культуре и спорте" и другие.
На данный момент к рассмотрению готова примерно половина проектов законов. Остальные документы по мере завершения подготовительной работы над ними тоже будут включаться в повестку дня.
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До ухода на зимние каникулы белорусские депутаты рассчитывают рассмотреть около 60 законопроектов, в том числе пакет бюджетных документов.
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