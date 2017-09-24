Беларусь впервые посетит британский министр по делам Европы

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Министр по делам Европы британского правительства Алан Дункан посетит Беларуси в понедельник и вторник, сообщили Sputnik в посольстве Великобритании.

Визит Дункана станет первым в истории суверенной Беларуси посещением действующего члена правительства Соединенного Королевства. Как рассказали в диппредставительстве, министр пробудет в Минске понедельник и вторник.

"Во время визита министр встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Также пройдут встречи с лидерами политических партий и движений, представителями гражданского общества и выпускниками британских университетов", — отметили в посольстве.

По словам собеседников Sputnik, основной темой переговоров будет сотрудничество — в безопасности, экономике и реформах.

Дипломаты уверены, что визит министра поможет укрепить отношения королевства и республики, а также способствовать экономическому развитию и процветанию.

Великобритания — третий после Евросоюза и России рынок для белорусского экспорта. Республика активно поставляет в королевство нефть и нефтепродукты. Среди инвесторов в экономику и предприятия Беларуси британцы также занимают заметную часть.