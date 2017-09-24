О чем говорили Кадыров и Лукашенко

Производственная кооперация Беларуси и Чечни будет выгодной для обеих стран.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба белоруского президента.

Напомним, сегодня впервые в Минск с официальным визитом прибыл президент Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров. Он заявил, что давно мечтал о личной встрече с Александром Лукашенко, и что на Кавказе уважают и любят белорусского президента.

«Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами. Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию. За то, что вы строите государство, защищаете интересы своего народа на высшем уровне. Нам не безразлична ваша страна. И наши страны давно связывают дружеские, братские отношения», – заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что его республика готова развивать сотрудничество с Беларусью во всех направлениях, чеченские власти изучают белорусский опыт в экономике, и что встреча президентов будет толчком к развитию экономических, промышленных, сельскохозяйственных отношений с Беларусью.

Кадыров рассказал, что за прошедшие годы Чечне удалось полностью восстановить экономику республики, и сегодня это «спокойная территория куда сегодня едут сотни тысяч туристов из Америки, Китая, Японии». «Если вы приедете, это для нас будет самым большим праздником», – сказал Кадыров.

Лукашенко заявил, в свою очередь, что его страна Беларусь заинтересована работать в Кавказском регионе с Чечнёй. Белорусский президент похвалил чеченский народ за то, что он поднял «из руин, из пепла свой кусок земли». Он назвал Чечню очень перспективным и авторитетным регионом.

«Мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, но с вами вместе работать и на Кавказе, что касается экономических отношений», – заявил глава Беларуси.

Лукашенко предложил начать совместное создание высокотехнологичной продукции.

Белорусский президент также обратил внимание на возможность развития машиностроения, нефтехимической промышленности, вопросами добычи нефти и газа, производству пассажирской и коммунальной техники.

Фото president.gov.by