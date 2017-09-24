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Лукашенко согласился приехать в Чечню по приглашению Кадырова

25.09.2017 18:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Грозный, белорусский лидер ответил согласием на приглашение, сообщает Sputnik.

Лукашенко согласился приехать в Чечню по приглашению Кадырова
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко Кадырову: вы молодцы, вселили уверенность в свой народ

Кадыров в понедельник, 25 сентября, прибыл с официальным визитом в Минск. Глав Чечни встретился с главой белорусского государства — стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

"Я благодарен Александру Лукашенко за приглашение. И был приятно впечатлен от нашей встречи. Чеченцы — народ гостеприимный, и я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую республику во время очередного визита в Россию", — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что белорусский лидер на его приглашение ответил согласием.

Кадыров рассказал, что встреча с Лукашенко имела очень теплый и дружеский характер. По его словам, они обсудили сотрудничество в различных сферах. "Приоритетными направлениями взаимодействия, как легко догадаться, станут промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Уже даны соответствующие поручения", — сказал он.

Кадыров  добавил, что Лукашенко оценил успехи Чечни и выразил уверенность, что стороны могут совместно работать в регионе над созданием предприятий и высокотехнологичных продуктов.

В конце своего поста глава Чечни подчеркнул, что в Беларуси очень вкусная картошка. "У Александра Григорьевича отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие. Я оценил", — заключил он.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Грозный, белорусский лидер ответил...

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