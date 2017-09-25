«Это великий завод-гигант!» Кадыров испытал мазовские автобус и спорткар

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Минский автозавод, на котором протестировал городской автобус с газовым двигателем и проехал в качестве пилота на спортивном грузовике.

«Еще раз убедился, что МАЗ – великий завод-гигант, который выпускает прекрасную продукцию мирового качества», – поделился он впечатлениями.

Чеченской делегации показали 16 мазовских новинок. На площадке выстроили автобусы, грузовики, самосвалы, дорожные машины и передвижные офисы. Больше всего Рамзана Кадырова заинтересовал газовый автобус МАЗ 203 с низкой посадкой – его «предшественники» уже курсируют в российских городах. Глава Чечни оценил «ситибас» лично: сел за руль, придавил педаль газа и сделал круг на территории завода. Поездкой остался доволен: похвалил разработчиков и предложил сотрудничать.

Вслед за автобусом Кадыров заприметил спортивный грузовик МАЗ-5309 – точно такой же, на котором белорусские гонщики покоряют ралли-рейды «Дакар» и «Шёлковый путь». Неожиданно для всех глава Чечни решил протестировать спорткар в качестве пилота, а не штурмана.

«По сути, это первый случай, когда глава делегации решается сесть за руль «боевой машины», управлять которой могут только опытные водители. Мы были приятно удивлены», – признались на заводе.

Мазовские автомобили Кадырову понравились. «Техника произвела на меня большое впечатление. Теперь будем налаживать тесные и выгодные для МАЗа, Минска и Чечни деловые связи», – пообещал он и оставил запись в книге почетных гостей. Ему также подарили металлическое панно, на котором выгравирован грузовой автомобиль МАЗ.

Минский автозавод планирует расширить взаимодействие с Чечней. В частности, речь идет о сотрудничестве с транспортными и коммунальными организациями этой республики, которые нуждаются в надежной грузовой и пассажирской автотехнике. Предполагается, что посещение предприятия Рамзаном Кадыровым придаст импульс этим отношениям.