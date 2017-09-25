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Госдеп: США не объявляли войну КНДР

25.09.2017 21:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен – Sputnik. Соединенные Штаты Америки не объявляли войну Северной Корее, заявила представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона госдепартамента США Катина Адамс, сообщило РИА Новости.

Госдеп: США не объявляли войну КНДР
© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN
Трамп пригрозил Ким Чен Ыну, что скоро его не будет

Ранее глава северокорейского МИД Ли Ён Хо заявил, что руководство КНДР после объявления президентом США Дональдом Трампом войны будет рассматривать все варианты для возможного ответа.

"США не "объявляли войну" Северной Корее", – сказала Адамс.

Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, а северокорейский лидер Ким Чен Ын высказал ответные угрозы в адрес США и посоветовал американскому президенту выбирать формулировки, с которыми он обращается к миру с высокой трибуны, и не путать их с теми, которые позволяет себе в кабинете.

После этого Северокорейское информагентство DPRK Today опубликовало серию снимков и видеоколлажей, на которых ракеты КНДР "уничтожают" американские бомбардировщики и авианосец "Карл Винсон".

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство КНДР после слов президента США Дональда Трампа о войне будет рассматривать все варианты для возможного ответа.

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