ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кадыров выложил в Instagram видеоотчет о визите в Минск

25.09.2017 20:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Видео о посещении столицы Беларуси появилось в официальном аккаунте в Instagram главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кадыров посещал Минск с однодневным визитом 25 сентября, он провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьером Андреем Кобяковым и возложил цветы к памятнику на площади Победы.

Дорогие друзья! Сегодня по приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко совершил визит в Минск. По прилёту в столицу Беларуси возложил венок к Монументу Победы. Был выстроен почётный караул и исполнены Государственные Гимны России и Республики Беларусь. Состоялась очень тёплая и дружеская встреча с выдающимся государственным деятелем, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать. Прежде всего, это промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. При этом Александром Григорьевичем были даны конкретные поручения должностным лицам, которые будут заниматься реализацией намеченных планов. Президент Беларуси дал высокую оценку нашим успехам в восстановлении и развитии Чеченской Республики. Он выразил уверенность, что Чечня и Беларусь могут строить в регионе совместные предприятия, создавать высокотехнологичные продукты. Я убежден, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества, укрепления белорусско-российских отношений через развитие региональных связей. Я выразил благодарность Александру Григорьевичу за приглашение. У меня остались самые приятные впечатления от нашей встречи. Я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую Республику во время очередного визита в Россию. Президент Беларуси подчеркнул, что с удовольствием приедет в Чечню, чтобы ознакомиться с республикой, осмотреть достопримечательности, дать новый импульс дружбе и сотрудничеству. #Кадыров #Россия #Чечня #Беларусь #Лукашенко

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 25 2017 в 8:48 PDT

В видео, опубликованном Кадыровым, – кадры его встречи в Национальном аэропорту Минск, посещения площади Победы, встречи с официальными лицами Беларуси.

В комментариях к видео пользователи Instagram уже поблагодарили Кадырова за поездку в Беларусь и назвали встречу полезной.

Глава республики – активный пользователь Instagram, Кадыров постит фото с различных встреч и мероприятий, проводит прямые трансляции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В комментариях к видео пользователи Instagram уже поблагодарили Кадырова за поездку в Беларусь и назвали встречу полезной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
«Это великий завод-гигант!» Кадыров испытал мазовские автобус и спорткар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика