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Кадыров выложил в Instagram видеоотчет о визите в Минск
25.09.2017 20:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Видео о посещении столицы Беларуси появилось в официальном аккаунте в Instagram главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Кадыров посещал Минск с однодневным визитом 25 сентября, он провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьером Андреем Кобяковым и возложил цветы к памятнику на площади Победы.
В видео, опубликованном Кадыровым, – кадры его встречи в Национальном аэропорту Минск, посещения площади Победы, встречи с официальными лицами Беларуси.
В комментариях к видео пользователи Instagram уже поблагодарили Кадырова за поездку в Беларусь и назвали встречу полезной.
Глава республики – активный пользователь Instagram, Кадыров постит фото с различных встреч и мероприятий, проводит прямые трансляции.
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В комментариях к видео пользователи Instagram уже поблагодарили Кадырова за поездку в Беларусь и назвали встречу полезной.
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