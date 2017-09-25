Кадыров выложил в Instagram видеоотчет о визите в Минск

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Видео о посещении столицы Беларуси появилось в официальном аккаунте в Instagram главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кадыров посещал Минск с однодневным визитом 25 сентября, он провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьером Андреем Кобяковым и возложил цветы к памятнику на площади Победы.

В видео, опубликованном Кадыровым, – кадры его встречи в Национальном аэропорту Минск, посещения площади Победы, встречи с официальными лицами Беларуси.

В комментариях к видео пользователи Instagram уже поблагодарили Кадырова за поездку в Беларусь и назвали встречу полезной.

Глава республики – активный пользователь Instagram, Кадыров постит фото с различных встреч и мероприятий, проводит прямые трансляции.