Белый дом прокомментировал информацию об объявлении США войны КНДР

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Соединенные Штаты Америки не объявляли войну Северной Корее, об этом заявила журналистам представитель администрации президента США Сара Сандерс.

Ранее КНДР заявила, что имеет полное право сбивать военные самолеты США, находящиеся вне воздушного пространства страны, так как Штаты объявили войну Северной Корее. С таким заявлением в ООН выступил руководитель МИД КНДР Ли Ён Хо.



© REUTERS/ AARON P. BERNSTEIN Трамп пригрозил Ким Чен Ыну, что скоро его не будет

"Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд", — прокомментировала эту информацию Сандерс.

Представитель Белого дома также отметила, что США придерживаются мнения, что денуклеаризация КНДР должна быть мирной.

"Мы добиваемся мирной денуклеаризации, мы сосредоточены на этом", — сказала Сандерс. Однако она подчеркнула, что в то же время Штаты будут оказывать на Пхеньян максимальное дипломатическое и экономическое давление.

Ли Ён Хо накануне заявил, что после объявления президентом США Дональдом Трампом войны КНДР руководство страны будет рассматривать все возможные варианты для ответа. Руководство КНДР сочло объявлением войны слова Трампа о готовности "полностью уничтожить" Северную Корею, прозвучавшие в ООН.

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