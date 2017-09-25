ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко пообещал научить британского министра играть в хоккей

26.09.2017 10:35 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить британского министра играть в хоккей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы начать с небольшого откровения. В школе я увлекался хоккеем, но нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде", - сказал Алан Дункан.

"Нет, но мы научим, если у вас есть желание", - предложил Президент.

"Я всегда готов учиться, несмотря на возраст", - ответил британский министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика