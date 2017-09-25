ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь

26.09.2017 10:21 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь
Александр Лукашенко. Фото из архива

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Об этом он заявил сегодня на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика - база любых отношений) и реализуем их, - предложил глава государства. - Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько - 2-3 совместных предприятия - построим в Беларуси, которые будут работать на две страны".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Об этом он...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Более трех миллионов человек участвовали в референдуме о судьбе Курдистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика