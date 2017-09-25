Александр Лукашенко. Фото из архива

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Об этом он заявил сегодня на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика - база любых отношений) и реализуем их, - предложил глава государства. - Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько - 2-3 совместных предприятия - построим в Беларуси, которые будут работать на две страны".

/Будет дополнено/.-0-