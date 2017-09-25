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Безвизовый режим могут продлить

26.09.2017 10:39 — Новости Политики | БДГ  
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Министерство спорта и туризма не исключает увеличения срока пребывания в Беларуси иностранных граждан без визы на более долгий срок.

Причиной для увеличения безвизового срока пребывания могут стать Европейские игры, которые пройдут в нашей стране в 2019 году. В Минспорта и туризма отметили, что сейчас рассматривается вопрос об увеличении безвизового срока пребывания иностранцев на территории нашей страны. Сейчас речь идет о десяти сутках, то есть вдвое больше, чем сейчас.

В ведомстве также полагают, что уже отработанная в Беларуси система безопасности позволяет предотвращать посещение нашей страны нежелательными гражданами из других стран.

По словам Михаила Портного, заместителя министра спорта и туризма, безвизовым режимом для въезда в Беларусь уже воспользовались 52 тысячи туристов. При этом прорабатывается вариант распространить безвиз на въезд не только через Национальный аэропорт Минск. А гражданам Китая хотят разрешить 30-дневный безвизовый въезд.

С 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять дней. Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января.

Отметим, что ранее сообщалось об обсуждении Беларусью и Китаем возможности взаимного введения безвизового режима до 30 дней. 

 
 
Теги: Минск
 
 
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