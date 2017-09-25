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Безвизовый режим могут продлить
26.09.2017 10:39 — Новости Политики | БДГ
Министерство спорта и туризма не исключает увеличения срока пребывания в Беларуси иностранных граждан без визы на более долгий срок.
Причиной для увеличения безвизового срока пребывания могут стать Европейские игры, которые пройдут в нашей стране в 2019 году. В Минспорта и туризма отметили, что сейчас рассматривается вопрос об увеличении безвизового срока пребывания иностранцев на территории нашей страны. Сейчас речь идет о десяти сутках, то есть вдвое больше, чем сейчас.
В ведомстве также полагают, что уже отработанная в Беларуси система безопасности позволяет предотвращать посещение нашей страны нежелательными гражданами из других стран.
По словам Михаила Портного, заместителя министра спорта и туризма, безвизовым режимом для въезда в Беларусь уже воспользовались 52 тысячи туристов. При этом прорабатывается вариант распространить безвиз на въезд не только через Национальный аэропорт Минск. А гражданам Китая хотят разрешить 30-дневный безвизовый въезд.
С 12 февраля в Беларуси
Отметим, что ранее сообщалось об обсуждении Беларусью и Китаем возможности взаимного введения безвизового режима до 30 дней.
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Министерство спорта и туризма не исключает увеличения срока пребывания в Беларуси иностранных граждан без визы на более долгий срок.
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