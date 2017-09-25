Лукашенко пообещал научить британского министра играть в хоккей

Александр Лукашенко и Алан Дункан

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить британского министра играть в хоккей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотел бы начать с небольшого откровения. В школе я увлекался хоккеем, но нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде", - сказал Алан Дункан.

"Нет, но мы научим, если у вас есть желание", - предложил Президент.

"Я всегда готов учиться, несмотря на возраст", - ответил британский министр.-0-