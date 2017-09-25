Макей: Минск и Лондон продолжат сотрудничать и после Brexit

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Беларусь и Великобритания продолжат сотрудничество в тех сферах, которые являются актуальными для обеих стран, и после выхода Великобритании из Европейского союза, заявил глава МИД республики Владимир Макей.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД прокомментировал заявления Грибаускайте в ООН

Во вторник глава белорусского МИД провел переговоры с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом. По словам Макея, переговоры прошли конструктивно, удалось обсудить сотрудничество в экономической и финансовой сферах, а также перспективы по выстраиванию политического диалога между двумя странами.

"После Brexit Великобритания остается в Европе. У нас есть много сфер сотрудничества, в которых оба государства исключительно заинтересованы. Это, в том числе, вопросы безопасности и обороны", — сказал Макей по итогам переговоров журналистам.

Министр подчеркнул, что в Минске не хотят, чтобы Беларусь "оказалась на военно-политическом разломе, когда идет наращивание военной риторики и рост напряженности".

Он также отметил, что Минск ощущает негативные последствия для национальной экономики от роста напряженности, который сейчас происходит в этом регионе Европы. Кроме того, подчеркнул Макей, Беларусь хотела бы иметь открытый диалог с Евросоюзом и НАТО.



© Sputnik / Виктор Толочко Алан Дункан подчеркнул, что Великобритания заинтересована в сотрудничестве с Беларусью

"Британия никуда не уходит, и мы заинтересованы в сотрудничестве", — сказал Макей. По его словам, остаются актуальными и вопросы взаимной поддержки в вопросах миграции, борьбы с торговлей людьми и наркотрафиком.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь не хочет конфронтации в Восточном партнерстве

Министр рассказал, что во время переговоров обсуждался и вопрос поддержки Великобританией позиции Беларуси на международных финансовых площадках. По его словам, удалось договориться о том, что Лондон окажет Минску помощь в выстраивании отношений с теми международными финансовыми институтами, с которыми у белорусских властей "пока существует недопонимание".

Говоря о перспективных направлениях сотрудничества в экономике, белорусский министр назвал высокие технологии, нефтепереработку и нефтехимию, а также энергетику и "зеленые технологии" в этой отрасли.

Со своей стороны Алан Дункан заявил журналистам, что Великобритания после Brexit "не покинет клуб правительств европейских стран". Он предложил рассматривать выход его страны из Евросоюза как новое окно возможностей для сотрудничества. "Наше положение здесь не сузится", — подчеркнул Дункан.