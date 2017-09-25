МИД Венгрии: Украина может забыть о европейском будущем

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Венгрия будет блокировать любые инициативы по продвижению Украины в международных организациях, в том числе и в Евросоюзе, заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



© Фото: из личного архива Тамары Самойленко Евросоюз отменил визы для граждан Украины

Украинский президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который ограничивает школьное обучение на языках национальных меньшинств и принуждает всех жителей страны учиться на украинском языке с пятого класса. Этот закон уже успел вызвать много критики, отреагировала на него и Венгрия.

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", — заявил глава МИД Венгрии во вторник.

Факт подписания закона в стране назвали "постыдным и позорным". Этот закон Сийярто назвал "далеким от Европы".

В Украине живет немалое количество не только венгров, но и молдаван, белорусов, румынов и поляков.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом действует с 1 сентября 2017 года. Также для граждан Украины предполагается безвизовый въезд на территорию страны. Эти шаги Порошенко приветствовал и заявлял о том, что в скором будущем страна станет частью ЕС.