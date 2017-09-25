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Мадрид заблокировал более 140 сайтов из-за информации о референдуме

26.09.2017 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен – Sputnik. Верховный суд Каталонии заблокировал более 140 сайтов, содержащих информацию о референдуме об отделении автономного сообщества от Испании, сообщило испанское информационное агентство EFE.

Мадрид заблокировал более 140 сайтов из-за информации о референдуме
© Sputnik/
Каталония в стремлении к независимости

"Решение о блокировке, в числе прочего, распространяется на сайт парламента автономии – Национальной ассамблеи Каталонии", – сообщило агентство. 

На сайте каталонского парламента была включена переадресация на ресурс с доменом.eu, на который блокировка не распространилась.

Решение о блокировке ресурсов, распространяющих информацию о референдуме, Верховный суд принял в субботу 23 сентября. Референдум в Каталонии должен был пройти 1 октября, однако встретил жесткую реакцию властей. Более десятка человек, руководящих подготовкой референдума, были задержаны, кроме того, изъяты бюллетени и агитационные материалы.

В 2014 году уже проводился опрос о независимости от Испании, и хоть большинство граждан автономии высказалось за отделение Каталонии, юридической силы его результаты не имели. Власти страны ранее неоднократно заявляли, что отделение сообщества противоречит конституции Испании.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение о блокировке интернет-ресурсов распространяется даже на сайт парламента Каталонии.

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