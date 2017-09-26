Еврокомиссар вступился за Белорусскую АЭС

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Еврокомиссия тщательно рассматривает вопросы безопасности на атомных станциях: для АЭС в Островце выдвигаются такие же требования, как и для строящихся станций в Финляндии, и для закрытия Игналинской АЭС, заявил Еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, сообщил Sputnik Литва .



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь обсудит с ЕС итоги стресс-тестов БелАЭС в рамках МАГАТЭ

Еврокомиссар ответил на обвинения главы "Союза Отечества — Христианских демократов Литвы" Габриэлюса Ландсбергиса и премьер-министра Саулюса Сквернялиса по поводу его позиции относительно Белорусской АЭС, которые потребовали снять политика с должности представителя Литвы в ЕК после интервью еженедельнику "Экспресс-Неделя", в котором он назвал энергополитику Литвы полным идиотизмом.

"Как Сейм может законом утвердить, что Островецкая АЭС небезопасна? Во-первых, Островецкую АЭС еще даже не начали изучать с точки зрения безопасности. Во-вторых, к Островецкой АЭС применяется вся международная система регулирования ядерной энергетики. В-третьих, если Островецкая АЭС будет небезопасной, она не получит лицензии на эксплуатацию. Так это или нет?" – заявил Андрюкайтис в эфире телеканала Lietuvos rytas.

По его словам, Еврокомиссия тщательно рассматривает вопросы безопасности на атомных станциях: для АЭС в Островце выдвигаются такие же требования, как и для строящихся станций в Финляндии, и для закрытия Игналинской АЭС.

"Если у Литвы есть материалы, которые доказывают небезопасность, то пусть обязательно их предъявят. Только давайте договоримся, что не нужно распространять неверную информацию, вызывать всякие слухи. Слухи – это очень плохо", – сказал Андрюкайтис.

Он также напомнил, что республика отправила специалистов по атомной энергетике наблюдать за строительством объекта. "Стало быть, Литва в той работе участвует. Евросоюз эту деятельность финансирует. Так, может, Литве стоило бы выступить против, не посылать специалистов, не финансировать эту деятельность? Не вижу логики", – подчеркнул он.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.