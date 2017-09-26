Минск и Баку обсудили перспективы сотрудничества

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Перспективы белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе и вопросы продвижения совместной продукции в третьи страны были обсуждены в Баку, сообщили Sputnik в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

27 сентября в Баку прошла встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне", — сообщили в Совбезе.

Кроме этого, стороны обсудили ход реализации взаимовыгодных проектов, вопросы продвижения совместной продукции в третьи страны.

На встрече в Баку также были определены перспективные направления для развития и укрепления белорусско-азербайджанских отношений, — сообщили собеседники Sputnik.

Зась и Алиев говорили о важности продолжения тесного взаимодействия между странами и оказания взаимной поддержки на международной арене, сказали в Совбезе.