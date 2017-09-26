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Минск и Баку обсудили перспективы сотрудничества

27.09.2017 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Перспективы белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе и вопросы продвижения совместной продукции в третьи страны были обсуждены в Баку, сообщили Sputnik в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

Минск и Баку обсудили перспективы сотрудничества
© Фото: блог Александра Лапшина
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27 сентября в Баку прошла встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей на высшем уровне", — сообщили в Совбезе.

Кроме этого, стороны обсудили ход реализации взаимовыгодных проектов, вопросы продвижения совместной продукции в третьи страны.

На встрече в Баку также были определены перспективные направления для развития и укрепления белорусско-азербайджанских отношений, — сообщили собеседники Sputnik.

Зась и Алиев говорили о важности продолжения тесного взаимодействия между странами и оказания взаимной поддержки на международной арене, сказали в Совбезе.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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