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Лукашенко: приезд в Минск высоких представителей католического духовенства - признание белорусской политики мира и согласия
28.09.2017 10:04 — Новости Политики | БелТА
28 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Приезд в Минск высоких представителей католического духовенства в том числе является признанием белорусской политики мира и согласия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 28 сентября на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Приезд в Минск столь высоких представителей католического духовенства мы расцениваем как знак особого уважения к верующим-католикам Беларуси. Уверен, это признание политики мира и согласия, которую наше государство целенаправленно проводит внутри страны и на международной арене", - сказал глава государства.
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Лукашенко: приезд в Минск высоких представителей католического духовенства - признание белорусской политики мира и согласия
28 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Приезд в Минск высоких представителей католического духовенства в том числе является признанием белорусской политики...
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