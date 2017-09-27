Лукашенко: приезд в Минск высоких представителей католического духовенства - признание белорусской политики мира и согласия

Александр Лукашенко

28 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Приезд в Минск высоких представителей католического духовенства в том числе является признанием белорусской политики мира и согласия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 28 сентября на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приезд в Минск столь высоких представителей католического духовенства мы расцениваем как знак особого уважения к верующим-католикам Беларуси. Уверен, это признание политики мира и согласия, которую наше государство целенаправленно проводит внутри страны и на международной арене", - сказал глава государства.

Он отметил: "Сегодня Беларусь не просто географический центр Европы. Это предначертано Господом. Мы на протяжении многих веков являемся той страной, где гармонично соседствуют разные религии. Их взаимодействие во многом повлияло на формирование белоруской нации, ее культурное и духовное развитие".

Александр Лукашенко заметил, что проведение заседания Совета епископских конференций Европы в Беларуси именно в этот период во многом символично. В этом году отмечается 500-летие издания белорусским просветителем и гуманистом Франциском Скориной первой печатной книги на старобелорусском языке, которой стал Псалтырь. Труды первопечатника сделали Слово Божие еще более доступным для восточнославянских народов. "Кроме того, мы встречаемся в год 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Святым Престолом. Убежден, наше сотрудничество с Католической церковью будет и дальше плодотворно развиваться на благо мира и созидания", - сказал глава государства.

По его словам, в отличие от многих других точек планеты многообразие религий в Беларуси не стало поводом для конфликтов на национальной и религиозной почве, а наоборот, служит укреплению взаимного понимания и уважения. "Существующая у нас система неконфликтных отношений между государством, религией и обществом может и должна быть примером для других стран", - уверен белорусский лидер.

"В Беларуси понимают важность религии в жизни общества. У нас установились очень твердые, традиционно сильные, думаю, на века, традиции взаимоотношений и роли церкви в нашем обществе", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что, например, ежегодное вручение премий "За духовное возрождение" священнослужителям, представителям религиозных организаций является одним из свидетельств высокого признания заслуг служителей церкви. "Осознавая значение духовного просвещения, формирования нравственных устоев белорусского народа и сохранения его культурного наследия, мы оказываем всемерную поддержку в восстановлении святынь и строительстве храмов, совместно реализуем проекты духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения", - сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что во время пребывания в Беларуси представители духовенства увидят, как сердечны и открыты белорусы, ощутят, как гостеприимна белорусская земля. "Мы не делим людей по национальности и вероисповеданию. Каждый волен сам выбирать свой путь к храму. Это закон нашего общества. Мы стараемся через дружбу, взаимопонимание и терпение распознавать величие и красоту. Это то, к чему сегодня призывает не только его Святейшество Папа Римский, которого я безмерно уважаю, но и духовные лидеры практически всех мировых конфессий", - резюмировал белорусский лидер.-0-