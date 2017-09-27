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Юрий Бондарь назначен министром культуры Беларуси

28.09.2017 12:41 — Новости Политики | БелТА  
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Юрий Бондарь назначен министром культуры Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Бондаря министром культуры Беларуси, до настоящего момента он работал в должности ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

Бондарь Юрий Павлович родился 11 апреля 1973 года в Минске. Окончил в 1997 году юридический факультет Белорусского государственного университета по специальности "правоведение", в 2007 году - Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности "государственное управление социальной сферой".

В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности "теория политики, история и методология политической науки" в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В 2009 году Юрию Бондарю присвоено ученое звание доцента по специальности "политология".

В Белорусском государственном университете культуры и искусств - с 2001 года, работал на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры культурологии, первого проректора. В феврале 2013 года был назначен на должность ректора этого вуза.

В 2014 году был избран депутатом по Железнодорожному избирательному округу Минска, заместителем председателя Минского городского Совета депутатов XVII созыва.

Юрий Бондарь является автором многочисленных статей, докладов, научных публикаций, учебно-методических комплексов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Бондаря министром культуры Беларуси, до настоящего момента он работал в...

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