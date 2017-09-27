Александр Карлюкевич назначен министром информации Беларуси

Александр Карлюкевич. Фото из архива

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Карлюкевича, который до настоящего времени работал в должности заместителя министра информации, руководителем этого ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Николаевич Карлюкевич в 1985 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище; в 2002 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Является лауреатом премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".

С 1985 года работал на различных должностях в редакциях средств массовой информации, в том числе в таких изданиях, как газета "За Родину" в Ашхабаде, газеты "Ленинец", "Во славу Родины", "Культура", "Звязда", "Чырвоная змена", "Народная газета", "Советская Белоруссия" в Минске.

2006-2011 годы - директор редакционно-издательского учреждения "Литература и искусство".

2011-2012 годы - главный редактор учреждения "Редакция газеты "Звязда".

2012-2016 годы - директор - главный редактор редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Звязда".

С 2016 года до настоящего времени работал в должности заместителя министра информации.-0-