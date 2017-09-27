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Лукашенко: неспособность договориться о мире в Украине говорит о кризисе в Европе

28.09.2017 12:48 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко провел 28 сентября встречу с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко отметил приезд высоких гостей, подчеркнув, что такого рода визиты расцениваются в Беларуси как знак особого уважения к верующим-католикам Беларуси, а также, как признание политики мира и согласия, которую проводит Беларусь внутри страны и на международной арене.

Лукашенко также отметил символичность проведения в Беларуси заседания Совета епископских конференций Европы в год 500-летия издания Псалтыря Франциска Скорины, а также в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом.

Во время встречи белорусский президент напомнил о многообразии религий в Беларуси и отсутствии конфликтов на религиозной почве в нашей стране. 

В Беларуси понимают важность религии в жизни общества. У нас установились очень твердые, традиционно сильные, думаю, на века, традиции взаимоотношений и роли церкви в нашем обществе", - подчеркнул Лукашенко, добавив: “Мы не делим людей по национальности и вероисповеданию. Каждый волен сам выбирать свой путь к храму. Это закон нашего общества”.

Напомнил Лукашенко также о том, как важен в современном мире диалог, приведя в качестве примера Минск как площадку для урегулирования конфликтов. 

Мы не могли стоять в стороне, когда вспыхнул конфликт на юго-востоке Украины. Мы делали и продолжим делать все от нас зависящее, чтобы минский процесс, минские соглашения, которым нет альтернативы, способствовали скорейшему восстановлению мира на украинской земле”, - подчеркнул он, отметив, что мир в Украине так и не установился, что говорит о кризисе в Европе.

Кроме того, Лукашенко предложил использовать Беларусь для проведения исторической встречи Папы Римского и Патриарха РПЦ.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко провел 28 сентября встречу с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

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