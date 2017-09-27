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Лилию Ананич на посту министра информации сменил Александр Карлюкевич

28.09.2017 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности министра информации Лилию Ананич и назначил на этот пост Александра Карлюкевича.

Лилию Ананич на посту министра информации сменил Александр Карлюкевич
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава государства провел в четверг ряд кадровых перестановок. Так, с поста главы Мининформации ушла Лилия Ананич.

По решению президента, Мининформ возглавил 53-летний Александр Карлюкевич — с конца прошлого года он занимал пост заместителя министра.

В разные годы Карлюкевич работал в газетах "СБ. Беларусь сегодня", "Народная газета", "Чырвоная змена". Возглавлял издательство "Литература и искусство", а до прихода в министерство руководил издательским домом "Звязда".

Кроме этого, Карлюкевич известен и как автор серии краеведческих книг.

Лилия Ананич с 2001 года работала заместителем министра информации, ведомство она возглавила в 2014-м после ухода Олега Пролесковского.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство информации возглавил Александр Карлюкевич, который с конца прошлого года работал заместителем министра.

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