Лилию Ананич на посту министра информации сменил Александр Карлюкевич

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности министра информации Лилию Ананич и назначил на этот пост Александра Карлюкевича.



© Sputnik / Виктор Толочко Путь автора к читателям: чего не хватает современной литературе

Глава государства провел в четверг ряд кадровых перестановок. Так, с поста главы Мининформации ушла Лилия Ананич.

По решению президента, Мининформ возглавил 53-летний Александр Карлюкевич — с конца прошлого года он занимал пост заместителя министра.

В разные годы Карлюкевич работал в газетах "СБ. Беларусь сегодня", "Народная газета", "Чырвоная змена". Возглавлял издательство "Литература и искусство", а до прихода в министерство руководил издательским домом "Звязда".

Кроме этого, Карлюкевич известен и как автор серии краеведческих книг.

Лилия Ананич с 2001 года работала заместителем министра информации, ведомство она возглавила в 2014-м после ухода Олега Пролесковского.