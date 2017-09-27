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Лилию Ананич на посту министра информации сменил Александр Карлюкевич
28.09.2017 13:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности министра информации Лилию Ананич и назначил на этот пост Александра Карлюкевича.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства провел в четверг ряд кадровых перестановок. Так, с поста главы Мининформации ушла Лилия Ананич.
По решению президента, Мининформ возглавил 53-летний Александр Карлюкевич — с конца прошлого года он занимал пост заместителя министра.
В разные годы Карлюкевич работал в газетах "СБ. Беларусь сегодня", "Народная газета", "Чырвоная змена". Возглавлял издательство "Литература и искусство", а до прихода в министерство руководил издательским домом "Звязда".
Кроме этого, Карлюкевич известен и как автор серии краеведческих книг.
Лилия Ананич с 2001 года работала заместителем министра информации, ведомство она возглавила в 2014-м после ухода Олега Пролесковского.
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Министерство информации возглавил Александр Карлюкевич, который с конца прошлого года работал заместителем министра.
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