Премьер-министр Японии распустил парламент из-за ракетной угрозы

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил роспуск нижней палаты парламента для проведения досрочных выборов ядерно-ракетной угрозой со стороны КНДР.



© REUTERS/ Kim Hong-Ji Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Выборы назначили на 22 октября, по графику они должны были пройти в декабре будущего года.

"Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан", – заявил Абэ в эфире телеканала NHK.

Оппозиция раскритиковала этот шаг премьера и обвинила его в попытке прекратить неудобные для него разбирательства. В частности, Абэ обвиняли в том, что он использовал служебное положение для того, чтобы помочь другу открыть ветеринарную школу. Отвечать на эти вопросы премьер должен был в парламенте. Прежде Абэ был замешан в скандале с выдачей участка для частной школы по льготной цене. Противники узнали, что в попечительском совете школы состоит супруга Абэ, которая, по его словам, попросту сделала благотворительный взнос.

Все эти скандалы понизили рейтинг премьера. Противники считают, что роспуск парламента связан не с ракетной угрозой, а с попыткой уйти от ответственности.

В марте Абэ распустил нижнюю палату парламента, а в августе сменил 14 из 17 министров. Рейтинг политика за последние полгода упал почти на 30%.