Четвертый раунд: Британия и ЕС продвинулись в переговорах по Brexit

МИНСК, 28 сен – Spuytnik. Великобритания и ЕС начали согласование принципов выхода королевства из европейского пространства с сохранением свободной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия – эти принципы станут базой для сохранения единого иммиграционного пространства между Британией и ЕС.



© Sputnik/ Алексей Куденко Лукашенко: выход Великобритании из ЕС может разрушить союз

"Нам удалось добиться прогресса по вопросу о Северной Ирландии и Ирландии. Мы начали вырабатывать принципы, которые позволят нам сохранить единое иммиграционное пространство", – сказал британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в четверг на совместной пресс-конференции с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.

Этой договоренностью завершился четвертый раунд переговоров по Brexit. Граница с Ирландией – единственная сухопутная граница Соединенного Королевства.

В марте текущего года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала в Европарламент документ, в котором содержалось решение Соединенного королевства выйти из состава Европейского Союза. Оно было принято гражданами Великобритании во время референдума. Многие британцы высказались против Brexit, одним из шагов для обеспечения безболезненности процесса для жителей ЕС и королевства является сохранение свободного перемещения для граждан Британии внутри пространства ЕС и наоборот, а также разрешение британцам жить на территории ЕС, а гражданам ЕС, проживающим на территории Великобритании, в том числе супругам британцев, остаться в Соединенном Королевстве.