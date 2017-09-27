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Кадровый день у Президента: назначены министры, ректоры и помощники
28.09.2017 17:52 — Новости Политики | БелТА
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА. Глава государства назначил: ...
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