ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кадровый день у Президента: назначены министры, ректоры и помощники

28.09.2017 17:52 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Президент также дал согласие на назначение:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА. Глава государства назначил: ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Четвертый раунд: Британия и ЕС продвинулись в переговорах по Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика