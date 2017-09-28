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Путин: созданы условия для прекращения войны в Сирии

29.09.2017 08:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о создании условий для прекращения братоубийственной войны в Сирии и возвращении домой сирийского народа к мирной жизни, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин: созданы условия для прекращения войны в Сирии
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Путин встретился с Эрдоганом: говорили об АЭС и помидорах

Российский лидер накануне встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Переговоры в узком составе длились более полутора часов, затем продолжились в расширенном составе.

"Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам", — заявил Путин.

По словам главы государства, установление мира в Сирии — принципиальная вещь не только для жителей республики и региона, но и для всего мира, так как создаются условия для возвращения беженцев домой. "И это принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН", — продолжил президент Путин.

Российский лидер добавил, что Москва и Анкара подтверждают готовность следовать астанинским договоренностям по зонам деэскалации в Сирии. Путин напомнил, что это совместная инициатива Росси и Турции, выдвинутая главами государства в мае этого года. Работа по реализации этого проекта, по словам президента, была непростой. "Но, несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата", — сказал Путин.

Он отметил, что реализация вышеупомянутых договоренностей является общим успехом России и Турции.

В свою очередь, Эрдоган по итогам переговоров выразил удовлетворение тем, как проходят совещания в Астане. По словам турецкого президента работа в Казахстане укрепляет перемирие в Сирии. 

 
Теги: Минск
 
 
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Россия и Турция договорились и далее следовать астанинским соглашениям по зонам деэскалации в Сирии.

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