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«Запад-2017»: российские войска покинули Беларусь в полном составе
29.09.2017 10:27 — Новости Политики | БДГ
Воинские части и подразделения российских Вооруженных сил покинули территорию Беларуси в полном составе.
По сообщению Министерства обороны Беларуси, российские войска прибыли в пункты постоянной дислокации и приступили к обслуживанию вооружения и военной техники.
Напомним, совместные учения белорусских и российских Вооруженных сил «Запад-2017»
Целью учений являлась отработка взаимодействий различных видов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Особенностью учений в этом году была сложная обстановка в регионе и смена роли России, она выступала в качестве «агрессора», в частности в российско-украинском конфликте, осложнились также отношения с Европой и США. В свою очередь, Беларусь всячески
Европа и США
Опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск высказывали страны ЕС, а также Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте
Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне учений в очередной раз
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Воинские части и подразделения российских Вооруженных сил покинули территорию Беларуси в полном составе.
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