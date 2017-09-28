«Запад-2017»: российские войска покинули Беларусь в полном составе

Воинские части и подразделения российских Вооруженных сил покинули территорию Беларуси в полном составе.

По сообщению Министерства обороны Беларуси, российские войска прибыли в пункты постоянной дислокации и приступили к обслуживанию вооружения и военной техники.

Напомним, совместные учения белорусских и российских Вооруженных сил «Запад-2017» прошли в Беларуси с 14 по 20 сентября. В них участвовали около 13 тысяч военнослужащих, на территории Беларуси из них принимали участие в маневрах 10 тысяч человек. Всего в учениях было задействовано 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Целью учений являлась отработка взаимодействий различных видов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Особенностью учений в этом году была сложная обстановка в регионе и смена роли России, она выступала в качестве «агрессора», в частности в российско-украинском конфликте, осложнились также отношения с Европой и США. В свою очередь, Беларусь всячески старается балансировать, налаживать отношения с Западом, держать ровные отношения с Украиной, выступать в роли переговорной площадки.

Европа и США с опасением отнеслись к учениям «Запад-2017». Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик заявлял, что Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси.

Опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск высказывали страны ЕС, а также Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала учения «Запад-2017» и заявила, что они демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. В Эстонии опасались того, что российские войска не уйдут из Беларуси. Ранее обеспокоенность по поводу учений «Запад-2017 » выразила Украина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне учений в очередной раз заявил , что они не имеют целью нападение на кого-либо, и нужно прекратить оправдания в том, что они носят оборонительный характер.