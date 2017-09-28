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Следующий год в сельском хозяйстве Беларуси пройдет под знаком наведения порядка и культуры земледелия

29.09.2017 10:53 — Новости Политики | БелТА  
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29 сентября, Клецкий район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Следующий год в сельском хозяйстве Беларуси пройдет под знаком наведения порядка и культуры земледелия. Соответствующую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня во время рабочей поездки в Минскую область, где ознакомился с ходом осенних полевых работ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следующий год мы отдадим полностью порядку, культуре земледелия, культуре на полях. Это будет наш главный год", - заявил Президент.

"Больше не рассчитывайте на большие деньги и капитальную поддержку. Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных, культурно-технических работах. Надо приводить в порядок страну и наконец-то жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм", - сказал Александр Лукашенко.

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29 сентября, Клецкий район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Следующий год в сельском хозяйстве Беларуси пройдет под знаком наведения порядка и культуры земледелия....

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