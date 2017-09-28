Александр Лукашенко во время рабочей поездки

29 сентября, Клецкий район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Следующий год в сельском хозяйстве Беларуси пройдет под знаком наведения порядка и культуры земледелия. Соответствующую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня во время рабочей поездки в Минскую область, где ознакомился с ходом осенних полевых работ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следующий год мы отдадим полностью порядку, культуре земледелия, культуре на полях. Это будет наш главный год", - заявил Президент.

"Больше не рассчитывайте на большие деньги и капитальную поддержку. Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных, культурно-технических работах. Надо приводить в порядок страну и наконец-то жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм", - сказал Александр Лукашенко.

Отдельно речь шла о работе частного бизнеса в сфере сельхозпроизводства. В Клецком районе был подобный опыт, однако практика показала, что частники тоже не всегда работают эффективно и в полной мере используют предоставленные им земли. В связи с этим глава государства поручил обращать внимание на подобные факты, если они имеют место, и принимать необходимые меры.

О важности эффективного хозяйствования на земле говорилось и во время посещения Президентом поля с кукурузой и пока еще экзотической для Беларуси сельхозкультурой - сорго, которую еще называют суданской травой. Ее также заготавливают на силос для нужд животноводства. Но ее особенность заключается в том, что данная культура хорошо переносит засуху и менее требовательна к плодородию почвы, нежели привычные для Беларуси зерновые и кукуруза.

Александру Лукашенко подробно рассказали о питательных качествах сорго, а также в целом о разработанных предложениях по составу кормовой базы в зависимости от регионов страны, целесообразности использования тех или иных культур. Было подчеркнуто, что у аграриев в каждом отдельном регионе и хозяйстве есть выбор, что именно выращивать и в каком количестве, исходя из местных условий. "Вывод один - варианты есть. Это его (руководителя. - Прим. БЕЛТА) дело. А умный руководитель, где земли немного попроще, бедноватые, посеет 50-100 га сорго", - отметил глава государства.

Наряду с этим министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц доложил, что проведенные расчеты подтверждают возможность сформировать очень низкую себестоимость при производстве молока с использованием лишь традиционных для Беларуси кормовых культур. Особенно это актуально для Витебской области, где во многих районах нецелесообразно выращивать большие объемы зерновых и основная их специализация в сельском хозяйстве должна быть связана с мясным животноводством.

"Надо переориентировать их структуру (посевных площадей. - Прим. БЕЛТА), чтобы они не зерновые сеяли. До сих пор 4 тыс. га не убрали. Это надо уже забыть, там уже убирать нечего. Поэтому зачем сеять то, что мы уже в октябре убираем, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Вот варианты. Выбирайте и отвечайте. Вы должны иметь свои деньги".

Особый акцент глава государства сделал на вопросе дисциплины. Он подчеркнул, что в этом плане нельзя под кого-то подстраиваться, а важно требовать четкого исполнения поставленных задач. "Все знают, как делать. Главное - заставить людей исполнять. За то, что вы жестко будете спрашивать за соблюдение технологии, вас никто никогда не накажет", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Фото Николая Петрова