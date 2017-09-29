Лукашенко пригласил лидера Китая приехать с визитом в Беларусь

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю празднования Дня провозглашения КНР и пригласил его посетить Беларусь в следующем году, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента.



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В поздравительном послании Лукашенко выразил уверенность, что проводимая в Китае под руководством Си Цзиньпина политика, экономические и политические реформы позволят "обеспечить рост благосостояния китайского народа и последовательно осуществить мечту о возрождении великой китайской нации".

"Лукашенко пригласил Председателя Китайской Народной Республики посетить Беларусь с государственным визитом в 2018 году, выразив уверенность, что это событие придаст новый мощный импульс двустороннему взаимодействию", — отметили в пресс-службе.

В послании также говорится, что Беларусь и КНР за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между ними "достигли качественного прорыва на двустороннем уровне и продолжают активно наращивать взаимодействие по всем направлениям".

Сейчас оба государства продолжают координировать усилия при решении важных задач региональной и глобальной повестки дня, в том числе при реализации стратегической концепции "Один пояс и один путь".

"Равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с КНР является неизменным внешнеполитическим приоритетом белорусского государства", — подчеркнул белорусский президент.