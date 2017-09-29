ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У партии БНФ новый председатель – Григорий Костусев

30.09.2017 18:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Новым председателем партии БНФ на съезде организации был избран Григорий Костусев, сообщили Sputnik в пресс-службе политической организации.

У партии БНФ новый председатель – Григорий Костусев
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: государство будет поддерживать и оппозиционные партии

Там отметили, что Костусев был избран путем тайного голосования, в котором приняли участие 163 человека. За него проголосовало 107 делегатов съезда.

По итогам голосования Костусев призвал своих однопартийцев "работать вместе на пользу партии, родины и независимости" и пообещал, что только совместными усилиями они смогут "отстоять независимость нашей страны".

До Костусева партию БНФ возглавлял Алексей Янукевич. На нынешние выборы он свою кандидатуру не выставлял, так как согласно уставу один человек не может возглавлять партию больше двух сроков.

Костусев занимал пост заместителя председателя партии БНФ с 2009 года. В 2010 году выдвигался кандидатом в президенты. По официальным данным, на прошедших выборах он набрал 1,97% голосов избирателей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баллотировавшийся на президентских выборах 2010 года Костусев сменил на этом посту Алексея Янукевича, который продержался в партийных лидерах два срока.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко пригласил лидера Китая приехать с визитом в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика