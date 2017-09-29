У партии БНФ новый председатель – Григорий Костусев

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Новым председателем партии БНФ на съезде организации был избран Григорий Костусев, сообщили Sputnik в пресс-службе политической организации.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: государство будет поддерживать и оппозиционные партии

Там отметили, что Костусев был избран путем тайного голосования, в котором приняли участие 163 человека. За него проголосовало 107 делегатов съезда.

По итогам голосования Костусев призвал своих однопартийцев "работать вместе на пользу партии, родины и независимости" и пообещал, что только совместными усилиями они смогут "отстоять независимость нашей страны".

До Костусева партию БНФ возглавлял Алексей Янукевич. На нынешние выборы он свою кандидатуру не выставлял, так как согласно уставу один человек не может возглавлять партию больше двух сроков.

Костусев занимал пост заместителя председателя партии БНФ с 2009 года. В 2010 году выдвигался кандидатом в президенты. По официальным данным, на прошедших выборах он набрал 1,97% голосов избирателей.