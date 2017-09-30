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Костусев стал главой БНФ, но на выборы пойдут Янукевич и Зенькович

30.09.2017 21:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Отчетно-выборный съезд партии БНФ принял решение избрать председателем партии экс-кандидата на выборах президента-2010 Григория Костусева, выдвигаться от партии на грядущие выборы президента будут Алексей Янукевич и Юрий Зенькович.

Костусев стал главой БНФ, но на выборы пойдут Янукевич и Зенькович
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
У партии БНФ новый председатель – Григорий Костусев

Как ранее сообщал Sputnik, в субботу в Минске прошел очередной съезд партийной организации, на котором был избран новый председатель партии. Бывший председатель Алексей Янукевич на этот пост не выдвигался, так как он уже занимал должность председателя партии в течение двух сроков.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе партии БНФ, на съезде было принято решение выдвинуть и кандидатов в президенты от партии на очередных президентских выборах. 

Большинством голосов было принято решение, что единственного претендента на роль кандидата в президенты избирать преждевременно. Вместо этого было решено назвать трех претендентов, расставив их по приоритетности по результатам рейтингового голосования.

Претендентами были выдвинуты Янукевич и адвокат Зенькович, который долгое время живет и работает в США, но приехал в Беларусь специально для участия в съезде.

Еще пять человек – Ольга Домаскина, Алесь Стрельцов, Григорий Костусев, Василий Островский и Игорь Ляльков – снялись с голосования.

По результатам рейтингового голосования наибольшее количество голосов набрал Янукевич (110 голосов), кандидатуру Зеньковича поддержали 76 голосовавших.

Очередные президентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 30 августа 2020 года. В то же время в Центризбиркоме не исключают, что в 2019 году было бы целесообразнее провести сразу две избирательные кампании – президентскую и парламентскую.

В 2010 году от Партии БНФ кандидатом в президенты выдвигался заместитель председателя Костусев. По официальным данным, тогда он набрал 1,97% голосов избирателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Партия приняла решение выставлять на очередные выборы президента бывшего лидера Алексея Янукевича, если он не пройдет, выдвигаться будет адвокат Юрий Зенькович.

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