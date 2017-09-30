|
Костусев стал главой БНФ, но на выборы пойдут Янукевич и Зенькович
30.09.2017 21:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Отчетно-выборный съезд партии БНФ принял решение избрать председателем партии экс-кандидата на выборах президента-2010 Григория Костусева, выдвигаться от партии на грядущие выборы президента будут Алексей Янукевич и Юрий Зенькович.
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
Как ранее сообщал Sputnik, в субботу в Минске прошел очередной съезд партийной организации, на котором был избран новый председатель партии. Бывший председатель Алексей Янукевич на этот пост не выдвигался, так как он уже занимал должность председателя партии в течение двух сроков.
Как сообщили Sputnik в пресс-службе партии БНФ, на съезде было принято решение выдвинуть и кандидатов в президенты от партии на очередных президентских выборах.
Большинством голосов было принято решение, что единственного претендента на роль кандидата в президенты избирать преждевременно. Вместо этого было решено назвать трех претендентов, расставив их по приоритетности по результатам рейтингового голосования.
Претендентами были выдвинуты Янукевич и адвокат Зенькович, который долгое время живет и работает в США, но приехал в Беларусь специально для участия в съезде.
Еще пять человек – Ольга Домаскина, Алесь Стрельцов, Григорий Костусев, Василий Островский и Игорь Ляльков – снялись с голосования.
По результатам рейтингового голосования наибольшее количество голосов набрал Янукевич (110 голосов), кандидатуру Зеньковича поддержали 76 голосовавших.
Очередные президентские выборы должны пройти в Беларуси не позднее 30 августа 2020 года. В то же время в Центризбиркоме не исключают, что в 2019 году было бы целесообразнее провести сразу две избирательные кампании – президентскую и парламентскую.
В 2010 году от Партии БНФ кандидатом в президенты выдвигался заместитель председателя Костусев. По официальным данным, тогда он набрал 1,97% голосов избирателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партия приняла решение выставлять на очередные выборы президента бывшего лидера Алексея Янукевича, если он не пройдет, выдвигаться будет адвокат Юрий Зенькович.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии