Глава Каталонии: конфликт с Мадридом надо урегулировать

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон перед проведением референдума о независимости заявил о необходимости урегулировать конфликт с центральным правительством в Мадриде, сообщают испанские СМИ.

"Победят ли сторонники, победят ли противники – при любом сценарии должно быть урегулирование", – сказал он.

При этом Карлес уточнил, что сторонники независимости региона "не откажутся от своих прав", и пообещал, что вместе с единомышленниками примет участие в голосовании. "Мы не уйдем домой", – отметил он.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.